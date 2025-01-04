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НОВОСТИ

Несмотря на недавний скандал, ВСУ продолжают получать бракованные мины

14:10 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают получать бракованные боеприпасы, несмотря на случившийся недавно скандал. Об этом заявил украинский журналист и экс-советник Минобороны республики Юрий Бутусов.

«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», — приводит слова Бутусова издание «Страна».

Журналист подчеркнул, что «минометчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома» и что «никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается».


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