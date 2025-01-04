Несмотря на недавний скандал, ВСУ продолжают получать бракованные мины
14:10 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Минстратегпром продолжает поставлять бракованные мины на фронт. Министр стратегической промышленности Герман Сметанин заявил, что его предприятия якобы выпустили лишь одну партию бракованных минометных мин, которую заменили, и все было улажено. Это наглая ложь», — приводит слова Бутусова издание «Страна».
Журналист подчеркнул, что «минометчики 151-й, 155-й и 59-й бригад продолжают массово получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома» и что «никто эти мины не забирает и не меняет, производство брака продолжается».
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