Шесть мощных вспышек класса М и Х произошли на Солнце

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть мощных вспышек, одна из которых высочайшего зарегистрированы на Солнце 4 января. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).



«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — говорится в сообщении.



Это уже вторая мощнейшая вспышка, произошедшая с начала января. Ранее сообщалось о том, что 3 января была зарегистрирована вспышка Х1.2.



