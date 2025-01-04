Из-за появления пятен мазута в Севастополе объявили режим ЧС

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим ЧС регионального значения объявлен в Севастополе из-за появления пятен мазута после ЧП у Керченского пролива, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Развожаев.



3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя.



«Ситуация с обнаружением пятен мазута в Севастополе на сегодня. Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. <…> В целом оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — написал он.







