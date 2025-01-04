Задолго до начала СВО США начали поставлять Киеву оружие - Блинкен
16:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы сделали так, чтобы еще задолго до [начала СВО], в сентябре, а затем в декабре [2021 года], мы тайно поставили большое количество оружия Украине, <…> такие вооружения, как Stinger и Javelin», — сказал он.
Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции. Как ожидается, избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого пройдет 20 января 2025 года, претворит в жизнь свои обещания значительно урезать поддержку Киева.
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