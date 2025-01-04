Длительность веерных отключений электроэнергии в Приднестровье увеличат
16:30 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать. Сегодня это три часа. Специалисты настаивают на увеличении пауз в подаче электричества с завтрашнего дня до четырех часов», — написал он. Красносельский объяснил, что генерирующие мощности Приднестровья способны выдавать максимум 154 МВт-ч электроэнергии, а потребление находится на уровне 219 МВт-ч.
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