Длительность веерных отключений электроэнергии в Приднестровье увеличат

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетики Приднестровья увеличат продолжительность веерных отключений электроэнергии до четырех часов в день из-за дефицита, который возник после прекращения подачи российского газа в Молдавию. Об этом проинформировал президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.



«Продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать. Сегодня это три часа. Специалисты настаивают на увеличении пауз в подаче электричества с завтрашнего дня до четырех часов», — написал он. Красносельский объяснил, что генерирующие мощности Приднестровья способны выдавать максимум 154 МВт-ч электроэнергии, а потребление находится на уровне 219 МВт-ч.





