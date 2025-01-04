Крупнейшим мировым нефтепортам грозит затопление из-за повышения уровня моря - СМИ
19:20 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в зоне риска находятся 13 портов в КНР, Нидерландах, ОАЭ, Республике Корея, России, Саудовской Аравии, Сингапуре и США. Наиболее уязвимыми называются порты Рас-Таннура и Янбу в Саудовской Аравии, через которые королевство экспортирует 98% своей нефти. Также в докладе ICCI фигурируют порт Усть-Луга в Ленинградской области, техасские порты Хьюстон и Галвестон, нидерландский Роттердам, Фуджейра и Хаур-Факкан в ОАЭ, китайские Далянь, Нинбо и Шанхай и южнокорейский Кванъян.
Согласно организации, повышение уровня моря на один метр на текущий момент выглядит неизбежным процессом в течение XXI века. По прогнозу ученых, данный сценарий может реализоваться уже к 2070 году, если не сократить углеродные выбросы. Специалисты указали, что переход на возобновляемые источники энергии поможет сдержать рост глобального потепления. В ICCI отметили, что при катастрофическом развитии событий уровень моря может повыситься уже на три метра в первой половине 2100-х годов.
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