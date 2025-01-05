У Британии нет наземных средств ПВО для защиты критически важных объектов от баллистических ракет - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания не выделяла необходимые средства на обеспечение высокого уровня противоракетной обороны в течение десятилетий, в связи с чем военные объекты на территории королевства и британские базы за рубежом могут быть легкой целью для потенциальных противников. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, в настоящее время на вооружении у Великобритании нет наземных средств ПВО для защиты критически важных объектов от баллистических ракет. «Причина, по которой у Великобритании очень хрупкая противовоздушная оборона, заключается в том, что на протяжении 30 лет никто не думал, что она понадобится. События на Украине и в Израиле говорят обратное. Люди не думают, что Великобритания в опасности. Но сейчас ситуация именно такова», — заявил изданию источник в оборонной сфере.