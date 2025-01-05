12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.

В публикации говорится, что в 2024 году украинский парламент принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. Опрошенные журналистами газеты украинские военные в этой связи отметили, что призыв новобранцев начался слишком поздно, поскольку части на тот момент уже были истощены из-за многомесячных боев. Военные также заявили, что в рядах ВСУ стало больше дезертиров, потому что идут воевать украинцы не по своей воле.

«Когда я попал в армию, ситуация была плохой. А сейчас для новобранца ситуация настолько плохая, что я не берусь судить дезертиров», — сказал газете военный по имени Александр.

В свою очередь, заместитель командира батальона, воюющего под Покровском, по имени Тарас заявил, что призывников «недостаточно». «Я не буду называть вам число [потерь], но ситуация ужасна. <…>. К сожалению, мы несем потери, и эти потери нужно восполнять», — добавил он.