В прошлом году в ряды ВСУ было мобилизовано 200 тыс человек - WP
12:30 05.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины мобилизовали около 200 тыс. человек в 2024 году. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на украинских и западных чиновников.
В публикации говорится, что в 2024 году украинский парламент принял законодательные меры, которые позволили снизить призывной возраст до 25 лет. Опрошенные журналистами газеты украинские военные в этой связи отметили, что призыв новобранцев начался слишком поздно, поскольку части на тот момент уже были истощены из-за многомесячных боев. Военные также заявили, что в рядах ВСУ стало больше дезертиров, потому что идут воевать украинцы не по своей воле.
«Когда я попал в армию, ситуация была плохой. А сейчас для новобранца ситуация настолько плохая, что я не берусь судить дезертиров», — сказал газете военный по имени Александр.
В свою очередь, заместитель командира батальона, воюющего под Покровском, по имени Тарас заявил, что призывников «недостаточно». «Я не буду называть вам число [потерь], но ситуация ужасна. <…>. К сожалению, мы несем потери, и эти потери нужно восполнять», — добавил он.
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