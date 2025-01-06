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В Европе снизилась цена на газ до минимума с 31 декабря, 2024

14:30 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 6 января снизилась до минимума с 31 декабря 2024 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее уменьшение цены с начала дня составляет около 2%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $517,5 за 1 тыс. куб. м, или 48,31 евро за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. кубометров. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС.

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