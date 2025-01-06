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НОВОСТИ

Кишинев не предлагал Тирасполю помощь в связи с энергокризисом – Красносельский

17:00 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии не предлагали никакой помощи Приднестровью в разрешении энергетического кризиса, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Никаких предложений в адрес президента Приднестровья о помощи со стороны Молдовы, либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет», — сказал Красносельский в видеообращении на сайте его администрации.

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