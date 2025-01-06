Остановка транзита российского газа через Украину у Еврокомиссии беспокойства не вызвала
18:00 06.01.2025 Источник: Интерфакс
Прекращение транзита газа из РФ через Украину не создало угроз для газоснабжения ЕС и не вызывает его обеспокоенности, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.
"Собиралось внеочередное заседание координационной группы по газу, чтобы оценить ситуацию, посмотреть, каковы последствия этого прекращения соглашения о транзите. Был сделан вывод, что нет проблем с безопасностью снабжения. Нет причин для обеспокоенности Европейского союза в результате завершения этого соглашения о транзите", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По ее словам, прекращение соглашения 31 декабря 2024 года было ожидаемым, и Еврокомиссия готовились к такому сценарию в течение года вместе с государствами-членами и украинской стороной.
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