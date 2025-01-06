Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС
19:00 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного члена сообщества. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бразилии, которая 1 января стала председателем объединения.
«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного члена», — проинформировала пресс-служба ведомства.
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