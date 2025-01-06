Джастин Трюдо собирается уйти в отставку с постов лидера партии и премьера Канады

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов.

«Я намерен уйти в отставку с поста лидера [Либеральной] партии и с поста премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера», — заявил Трюдо в специальном обращении к нации.

Кроме того, премьер сообщил, что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу национального парламента до 24 марта. Такая мера позволит ему избежать голосования по вотуму доверия, которое оппозиционные партии запланировали на конец января.