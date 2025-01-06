Джастин Трюдо собирается уйти в отставку с постов лидера партии и премьера Канады
20:00 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку после избрания нового лидера либералов.
«Я намерен уйти в отставку с поста лидера [Либеральной] партии и с поста премьер-министра после того, как партия выберет своего следующего лидера», — заявил Трюдо в специальном обращении к нации.
Кроме того, премьер сообщил, что попросил генерал-губернатора Канады Мэри Саймон приостановить работу национального парламента до 24 марта. Такая мера позволит ему избежать голосования по вотуму доверия, которое оппозиционные партии запланировали на конец января.
НОВОСТИ
- 20:40 06.01.2025
- Гендиректор НМИЦ предупредил об угрозе мошенников, приглашающих участвовать в испытаниях вакцины против рака
- 19:00 06.01.2025
- Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС
- 18:00 06.01.2025
- Остановка транзита российского газа через Украину у Еврокомиссии беспокойства не вызвала
- 17:45 06.01.2025
- Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО – пресс-секретарь президента Белоруссии
- 17:16 06.01.2025
- Две сталелитейные компании подали в суд на президента США
- 17:00 06.01.2025
- Кишинев не предлагал Тирасполю помощь в связи с энергокризисом – Красносельский
- 14:30 06.01.2025
- В Европе снизилась цена на газ до минимума с 31 декабря, 2024
- 13:20 06.01.2025
- Алиев возложил вину за авиакатастрофу самолета AZAL в Казахстане на «представителей Российской Федерации»
- 13:10 06.01.2025
- Маск: Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства
- 10:00 06.01.2025
- Город Курахово в юго-западной части Донбасса взят под контроль российскими военными – Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать