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НОВОСТИ

Трамп считает, что Гренландия выиграет от вхождения в состав США

09:25 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жителям Гренландии будет выгодно вхождение в состав США. Такое мнение выразил в понедельник избранный американский президент Дональд Трамп.

«Гренландия — невероятное место, ее жители получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать и беречь ее от злого внешнего мира», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что его сын «отправится [в Гренландию], чтобы посетить прекрасные места и достопримечательности».


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