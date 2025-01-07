В Москве более 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях
13:10 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Более 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», — сказал Сучков.
Он уточнил, что всего в столице открыто в эти праздничные дни свыше 500 храмов и церквей.
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