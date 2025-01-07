В Москве более 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях в московских храмах и церквях. Об этом сообщил ТАСС глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.



«Более 1,5 млн верующих приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», — сказал Сучков.



Он уточнил, что всего в столице открыто в эти праздничные дни свыше 500 храмов и церквей.





