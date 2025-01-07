Китай готов строить взаимовыгодные отношения с Трампом

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы к взаимовыгодным отношениям с избранным президентом США Дональдом Трампом и будут стремиться к устойчивому сотрудничеству между двумя государствами. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



«Китай поддерживает с Соединенными Штатами контакты в различной форме. Мы готовы сотрудничать с американской стороной, придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества, содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию двусторонних отношений на благо обоих государств и всего мира», — заявил он на брифинге, комментируя позицию Трампа, который прежде высказывался по поводу перспектив долгосрочного сосуществования КНР и США.



Как уточнил официальный представитель, суть китайско-американского торгово-экономического взаимодействия «заключается во взаимной выгоде». «Успехи как Китая, так и Соединенных Штатов означают для обеих сторон взаимные возможности. Развитие КНР, как и США, создает обоюдный стимул, — подчеркнул Го Цзякунь. — Китай также способствует стабильному, здоровому и устойчивому развитию торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества».





