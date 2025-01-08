0
0
69
НОВОСТИ

Температура воздуха в Москве 8 января составит от плюс 2 до плюс 4 градусов - синоптики

09:00 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, осадки, преимущественно в виде дождя и гололедица ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 08.01.2025
Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся завершить в течение полугода
0
116
09:10 08.01.2025
Массированной атаке дронов подверглись Саратов и Энгельс
0
138
20:35 07.01.2025
Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала
0
1192
20:25 07.01.2025
До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица
0
995
19:15 07.01.2025
Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
0
1141
18:10 07.01.2025
Духовное доминирование России пугает страны Запада - патриарх Кирилл
0
1189
16:50 07.01.2025
От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
0
1438
16:40 07.01.2025
Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
0
1186
16:20 07.01.2025
Китай готов строить взаимовыгодные отношения с Трампом
0
1144
15:50 07.01.2025
ЕС не получит газ из Катара через территорию Сирии и Турции - МИД
0
1286

Возврат к списку