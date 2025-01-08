Температура воздуха в Москве 8 января составит от плюс 2 до плюс 4 градусов - синоптики

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачность, осадки, преимущественно в виде дождя и гололедица ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.