Температура воздуха в Москве 8 января составит от плюс 2 до плюс 4 градусов - синоптики
09:00 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачность, осадки, преимущественно в виде дождя и гололедица ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на четверг она может опуститься до минус 1 градуса.
Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
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