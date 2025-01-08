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Массированной атаке дронов подверглись Саратов и Энгельс

09:10 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саратов и Энгельс подверглись атаке беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения на одном из промышленных предприятий, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ранее глава региона сообщил, что обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе.

«Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте для ликвидации последствий», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

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