Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности федерального канцлера Австрии
11:45 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера республики до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабинета министров. Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на источники.
По данным газеты, о назначении Шалленберга официально будет объявлено в среду. Он вступит в должность на этой неделе. Глава австрийской дипломатии уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца.
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