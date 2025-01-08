Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности федерального канцлера Австрии

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг будет исполнять обязанности федерального канцлера республики до формирования новой правящей коалиции и созыва ей кабинета министров. Об этом сообщило издание Die Presse со ссылкой на источники.

По данным газеты, о назначении Шалленберга официально будет объявлено в среду. Он вступит в должность на этой неделе. Глава австрийской дипломатии уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца.