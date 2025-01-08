0
0
0
НОВОСТИ

На границе Белоруссии с Польшей скопилось большое количество автобусов и легковушек - ГТК

12:10 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии предупредил о сложной ситуации на границе с Польшей, где на выезд из республики скопились огромные очереди рейсовых автобусов и легковых автомобилей.

«Польские контролирующие службы очень медленно оформляют рейсовые автобусы, следующие из Беларуси в Польшу через единственный открытый для такого движения пункт пропуска „Брест“, — сообщили в пресс-службе ГТК. — При возможностях принять 175 выезжающих из Беларуси автобусов, за последние сутки польская сторона оформила лишь 40% от них. Сейчас в очереди стоят 60 таких транспортных средств. В среднем в час сопредельная сторона принимает 1-2 автобуса».

В ведомстве подчеркнули, что еще сложнее ситуация с легковыми автомобилями, которые ждут въезда в Польшу по несколько суток. «За последние 24 часа в Польшу попали лишь 30% легковушек из возможных 1 700. Сейчас очередь на выезд из Беларуси достигла критической отметки — свыше 2 350 транспортных средств», — отметили в ГТК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:45 08.01.2025
Стало известно, кто будет временно исполнять обязанности федерального канцлера Австрии
0
190
10:40 08.01.2025
В ФССП назвали число мигрантов, которых принудительно выдворили из России
0
310
10:25 08.01.2025
Морспасслужба работает над новыми способами обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно
0
309
09:15 08.01.2025
Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся завершить в течение полугода
0
436
09:10 08.01.2025
Массированной атаке дронов подверглись Саратов и Энгельс
0
474
09:00 08.01.2025
Температура воздуха в Москве 8 января составит от плюс 2 до плюс 4 градусов - синоптики
0
386
20:35 07.01.2025
Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала
0
1380
20:25 07.01.2025
До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица
0
1160
19:15 07.01.2025
Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
0
1330
18:10 07.01.2025
Духовное доминирование России пугает страны Запада - патриарх Кирилл
0
1365

Возврат к списку