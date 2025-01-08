На границе Белоруссии с Польшей скопилось большое количество автобусов и легковушек - ГТК

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии предупредил о сложной ситуации на границе с Польшей, где на выезд из республики скопились огромные очереди рейсовых автобусов и легковых автомобилей.

«Польские контролирующие службы очень медленно оформляют рейсовые автобусы, следующие из Беларуси в Польшу через единственный открытый для такого движения пункт пропуска „Брест“, — сообщили в пресс-службе ГТК. — При возможностях принять 175 выезжающих из Беларуси автобусов, за последние сутки польская сторона оформила лишь 40% от них. Сейчас в очереди стоят 60 таких транспортных средств. В среднем в час сопредельная сторона принимает 1-2 автобуса».

В ведомстве подчеркнули, что еще сложнее ситуация с легковыми автомобилями, которые ждут въезда в Польшу по несколько суток. «За последние 24 часа в Польшу попали лишь 30% легковушек из возможных 1 700. Сейчас очередь на выезд из Беларуси достигла критической отметки — свыше 2 350 транспортных средств», — отметили в ГТК.