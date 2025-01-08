Во время тренировки во Франции из украинской бригады сбежали 55 человек
13:00 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подтвердил дезертирство 55 служащих украинской бригады «Анна Киевская» во время их подготовки на французской территории. Об этом он заявил в эфире телеканала CNEWS.
«55 случаев дезертирства произошли, когда половина бригады проходила обучение на территории [Франции]», — сказал он.
И хотя министр заверил, что распространяемые украинскими журналистами и блогерами цифры о количестве дезертиров «ничем не подтверждены», он признал, что фактически подготовленная и оснащенная Францией бригада не используется в боевых действиях как единое подразделение. «Так получилось, что по тактическим соображениям украинская армия, очевидно, разорвала эту бригаду, когда та вернулась на Украину», — сказал он, уточнив, что речь идет о перераспределении ее служащих по разным участкам фронта, тогда как при их подготовке, включая командный состав, а также их оснащении Париж исходил из того, что они будут действовать как единое подразделение.
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