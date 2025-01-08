0
0
111
НОВОСТИ

В команде Трампа не исключают в будущем масштабных договоренностей между РФ и США по безопасности

17:20 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В переходной команде избранного американского президента Дональда Трампа считают возможным достижение Россией и Соединенными Штатами крупной сделки по безопасности после предстоящей смены власти в Вашингтоне. Об этом заявил ТАСС представитель окружения следующего американского лидера, инаугурация которого состоится 20 января.

«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», — сказал этот источник, отвечая на вопрос о том, допускает ли команда Трампа заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.

Представитель переходной команды затруднился уточнить, кого Трамп планирует отправить в Москву в качестве нового посла США в России, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9258
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9646
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9063
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9362
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9259
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9262
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9226
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9295
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9188
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9127

Возврат к списку