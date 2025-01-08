В команде Трампа не исключают в будущем масштабных договоренностей между РФ и США по безопасности

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В переходной команде избранного американского президента Дональда Трампа считают возможным достижение Россией и Соединенными Штатами крупной сделки по безопасности после предстоящей смены власти в Вашингтоне. Об этом заявил ТАСС представитель окружения следующего американского лидера, инаугурация которого состоится 20 января.

«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», — сказал этот источник, отвечая на вопрос о том, допускает ли команда Трампа заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.

Представитель переходной команды затруднился уточнить, кого Трамп планирует отправить в Москву в качестве нового посла США в России, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.