В команде Трампа не исключают в будущем масштабных договоренностей между РФ и США по безопасности
17:20 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В переходной команде избранного американского президента Дональда Трампа считают возможным достижение Россией и Соединенными Штатами крупной сделки по безопасности после предстоящей смены власти в Вашингтоне. Об этом заявил ТАСС представитель окружения следующего американского лидера, инаугурация которого состоится 20 января.
«Да. С учетом [скорой] смены [вашингтонской] администрации», — сказал этот источник, отвечая на вопрос о том, допускает ли команда Трампа заключение в перспективе Россией и США масштабных договоренностей по безопасности, касающихся в том числе Украины и НАТО и фиксирующих красные линии Москвы и Вашингтона.
Представитель переходной команды затруднился уточнить, кого Трамп планирует отправить в Москву в качестве нового посла США в России, идет ли речь о политическом назначенце или кадровом дипломате.
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