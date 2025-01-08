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Зеленский думает, что может требовать от Запада гарантий безопасности

19:40 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский считает, что имеет право требовать для Украины гарантий безопасности, и пообещал поговорить с президентом США по этому поводу. Соответствующее видео выступления Зеленского опубликовало агентство Униан.

«Мы никогда не были в НАТО, и для меня ничего нового нет в том, что Украина не была защищена серьезным союзом гарантов безопасности. Мы видим, что в странах НАТО нет войны. И мы нуждаемся, если честно, мы имеем право требовать <…> от стран, которые претендуют на мир в мире, серьезные и сильные гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

По его словам, Киев хочет «конкретных гарантий безопасности». «Мы просим этого у союза Америки и Европы, и я об этом буду говорить с президентом США», — отметил он.

Когда и в каком формате планируется беседа с главой США, Зеленский не уточнил.

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