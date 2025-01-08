США открывают гражданам Румынии безвизовый въезд

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта этого года, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA — Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку). Об этом сообщил агентству Аджерпрес министр иностранных дел Эмиль Хурезяну.

«Нужно подождать еще 2,5 месяца, то есть до 1 марта. Речь идет о решении технических систем», — отметил глава МИД. По его словам, Румыния станет 43-м государством, гражданам которых для въезда в США не нужна виза.