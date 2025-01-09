Решение не вести переговоры с Путиным является самой большой ошибкой Байдена — Келлог
09:20 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом заявил спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Я думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать».
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