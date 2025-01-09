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НОВОСТИ

Более 80% канадцев удовлетворены решением Трюдо уйти в отставку

10:00 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 80% жителей Канады довольны решением премьер-министра Джастина Трюдо досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщил в среду телеканал Global News, по заказу которого исследовательская компания Ipsos провела социологический опрос.

Согласно результатам исследования, 81% его участников положительно оценили такой поступок премьер-министра. При этом 38% поставили «неудовлетворительно» Трюдо за его деятельность на посту главы канадского правительства.

Ipsos также сообщила, что поддержка правящей Либеральной партии Канады на этом фоне не изменилась и осталась на уровне 20%, тогда как за консерваторов уже готовы отдать голоса 46% канадцев (в декабре эта цифра составляла 44%). В опросе, который проводился 6–7 января, приняли участие более 1 тысячи человек.

6 января Трюдо объявил, что покинет пост председателя правящей Либеральной партии Канады и уйдет в отставку с поста премьер-министра после избрания нового лидера либералов.

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