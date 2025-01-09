Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Гренландии и Канады

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Идеи избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии и Канады вряд ли можно воспринимать всерьез, они выглядят сугубо прожектерскими. Такое мнение высказал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Не знаю уж, что сумеет сделать Трамп во время второго срока, но начинает он нескучно, — написал политик в своем телеграм-канале. — Он просто решил переделать мир. Именно так — создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные. И тем не менее».

К прожектерству Медведев, в частности, отнес идеи о присоединении Гренландии и Канады к США. «Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду (а что, будет хороший огромный штат, тогда весь континент принадлежит янки) и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига)», — с иронией предположил замглавы СБ РФ ход мысли будущей американской администрации.