Дефицит торгового баланса Украины в 2024 году составил рекордные $29 млрд

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины в 2024 году превысило $29 млрд. Такие данные привел в своем телеграм-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«В 2024 году внешняя торговля товарами составила 112,3 млрд долларов, экспорт — 41,6 млрд долларов, импорт — 70,7 млрд долларов», — написал он. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $29,1 млрд, по словам Гетманцева, «к сожалению, рекордный показатель».

Топ экспортных позиций, на которые пришлось 78,1% всего товарного экспорта Украины, — продовольственные товары ($24,6 млрд, или 59,1%), металлы и изделия из них ($4,4 млрд, или 10,6%), машины, оборудование и транспортные средства ($3,5 млрд, или 8,4%). Основные получатели украинской продукции: Польша — $4,7 млрд (11,3%), Испания — $2,9 млрд (7%), Германия — $2,8 млрд (6,7%).

Топ импортных позиций, на которые приходится 64,5% всего товарного импорта, по данным Гетманцева, это машины, оборудование и транспортные средства ($25 млрд), продукция химической промышленности ($11,7 млрд), топливно-энергетические ресурсы ($8,9 млрд). В тройку ведущих поставщиков вошли Китай ($14,4 млрд, или 20,4%), Польша ($7 млрд, или 9,9%) и Германия ($5,4 млрд, или 7,6%).