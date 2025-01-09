Данию предупредили о серьезности намерения Трампа купить Гренландию — CNN
12:05 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии. Об этом сообщает телеканал CNN.
По его данным, теперь официальные лица в Дании «тщательно анализируют, какой дать ответ, чтобы не спровоцировать большой раскол в отношениях с близким союзником и членом НАТО».
По мнению датских чиновников, не стоит просто предполагать, что избранный президент США шутит. Вместо этого нужно начать «откровенный разговор» относительно заявлений Трампа о Гренландии, чтобы не допустить кризиса.
7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от китайской и российской угроз.
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