Данию предупредили о серьезности намерения Трампа купить Гренландию — CNN

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, теперь официальные лица в Дании «тщательно анализируют, какой дать ответ, чтобы не спровоцировать большой раскол в отношениях с близким союзником и членом НАТО».

По мнению датских чиновников, не стоит просто предполагать, что избранный президент США шутит. Вместо этого нужно начать «откровенный разговор» относительно заявлений Трампа о Гренландии, чтобы не допустить кризиса.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от китайской и российской угроз.