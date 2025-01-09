Эстония настаивает на ротационном присутствии кораблей НАТО в Балтийском море — глава МО
12:20 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстония предлагает, чтобы патрулирование Балтийского моря кораблями стран — участниц НАТО осуществлялось на ротационной основе. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур в интервью порталу национального гостелерадио ERR.
«Что касается морского пространства, мы всегда придерживались мнения, что с точки зрения охраны Балтийское море дробить нельзя, и поэтому в НАТО есть договоренность, что страны региона будут совместно руководить Центром морских операций для его защиты. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением», — сказал глава Минобороны.
Как отмечает портал, Певкур на этой неделе планирует внести на рассмотрение правительства страны законопроект, который предоставит Военно-морским силам (ВМС) более широкие полномочия при подозрении на саботаж в морском пространстве. «Мы напишем закон, который даст ВМС Эстонии право при необходимости реагировать и в международных водах в [исключительной] экономической зоне, и делать это с помощью вертолета Департамента полиции и погранохраны или, например, группы быстрого реагирования или с привлечением иностранных государств», — пояснил министр.
Ранее финские СМИ сообщили, что десять кораблей стран — членов НАТО, находящихся в Балтийском море и специально прибывающих для участия в миссии по охране критической энергетической инфраструктуры, на этой неделе начнут патрулирование в районе прохождения кабелей.
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