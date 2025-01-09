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Мазутное пятно фиксируется в море у курортных и заповедных зон на юго-западе Крыма

12:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мазутное пятно фиксируется в Черном море неподалеку от населенных пунктов Форос и Ласпи на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Есть риск, что оно может достичь курортных и охраняемых природных зон, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

«В районе Ласпи и Фороса [, согласно свежим спутниковым снимкам, ] загрязнения есть, и пока большой вопрос, как они будут двигаться. Возможность того, что они достигнут берега, есть», — сказал Станичный, уточнив, что вероятность выброса нефтепродуктов на берег зависит от локальных течений, направления и силы ветра в этом районе.

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