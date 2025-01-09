Трамп проявляет интерес к Гренландии из-за влияния РФ и КНР в Арктике — глава МИД Британии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп обеспокоен влиянием России и Китая в Арктике. Этим и объясняются его заявления по поводу присоединения Гренландии к Соединенными Штатам, заявил в интервью радиостанции Би-би-си глава британского МИД Дэвид Лэмми.

«По первому сроку Дональда Трампа мы знаем, что его острая и порой непредсказуемая риторика может иметь дестабилизирующий эффект», — отметил Лэмми. «Что касается Гренландии, подозреваю, что речь идет о его опасениях по поводу России и Китая в Арктике, опасениях по поводу национальной экономической безопасности», — добавил министр.

При этом Лэмми выразил уверенность в том, что Трамп признает Гренландию частью королевства Дания.