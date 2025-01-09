0
0
99
НОВОСТИ

Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

14:00 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — сказал представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 09.01.2025
Песков не стал пояснять, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ
0
50
14:12 09.01.2025
США на этой неделе объявят о новых санкциях против РФ — Reuters
0
104
13:32 09.01.2025
Рада отказалась от мобилизации в ВСУ женщин
0
190
13:20 09.01.2025
Трамп проявляет интерес к Гренландии из-за влияния РФ и КНР в Арктике — глава МИД Британии
0
211
13:05 09.01.2025
Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» в новом офисе в Тбилиси
0
236
13:00 09.01.2025
В Приднестровье зафиксированы случаи гибели пытающихся согреться людей — глава МИД
0
233
12:32 09.01.2025
Мазутное пятно фиксируется в море у курортных и заповедных зон на юго-западе Крыма
0
275
12:20 09.01.2025
Эстония настаивает на ротационном присутствии кораблей НАТО в Балтийском море — глава МО
0
273
12:05 09.01.2025
Данию предупредили о серьезности намерения Трампа купить Гренландию — CNN
0
319
12:00 09.01.2025
Дефицит торгового баланса Украины в 2024 году составил рекордные $29 млрд
0
299

Возврат к списку