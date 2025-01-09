Песков усомнился, что Ереван может быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения вряд ли сможет быть одновременно и в Евросоюзе (ЕС), и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там — другие нормы», — сказал представитель Кремля.