США на этой неделе объявят о новых санкциях против РФ — Reuters

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден на этой неделе, как ожидается, объявит о новых санкциях против российской экономики. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Агентство не уточняет, какие рестрикции будут введены. Отмечается, что помощники Байдена информируют помощников избранного президента США Дональда Трампа о предпринимаемых шагах.

США также могут ввести санкции против ряда китайских предприятий за предполагаемое оказание поддержки России, пишет агентство.