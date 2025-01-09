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США выделят новый пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн — глава Пентагона

15:12 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выделят очередной пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн, он направлен на снабжение переданных Киеву истребителей F-16. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Украине, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Сегодня я объявляю о выделении еще одного пакета объемом $500 млн. В него войдут зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты воздух — земля и другое оборудование для поддержки украинских F-16», — заявил он на пресс-конференции.

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