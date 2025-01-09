Человечество исчерпало все свои знания для тренировки искусственного интеллекта — Маск

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человечество исчерпало весь свой багаж знаний и информации, который использовался для тренировки моделей искусственного интеллекта (ИИ). С такой оценкой выступил американский предприниматель Илон Маск в интервью социологу и главе маркетинговой группы Stagwell Марку Пенну.

«Аккумулированная сумма всех знаний человечества исчерпана для тренировки ИИ», — сказал Маск. По его мнению, это произошло «в прошлом году». Предприниматель считает, что для дальнейшего развития искусственного интеллекта необходимо использовать «синтезированную самим ИИ информацию», таким образом это создаст процесс «самообучения».

Маск считает все более вероятным, что уже к концу текущего года искусственный интеллект превзойдет способности человека. В декабре 2024-го на своей странице в соцсети Х он пояснил, что «ИИ превзойдет интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году». При этом «вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году, составляет 100%», утверждает бизнесмен.