0
0
180
НОВОСТИ

Объем ввода жилья в РФ снизился на 2,7% — Хуснуллин

16:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ввода жилья в РФ снизился на 2,7% в 2024 году. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«В прошлом году мы ввели 107,4 млн квадратных метров жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем рекордный 2023 год. Но при этом у нас введен рекордный объем индивидуального жилищного строительства — 62 млн кв. м. Это в 1,6 [раза] больше, чем в 2019 году», — сказал Хуснуллин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 09.01.2025
Страны НАТО продолжат поставки танков на Украину
0
40
17:12 09.01.2025
Фицо пригрозил Киеву жестким ответом, если вопрос с транзитом газа не решится
0
143
17:00 09.01.2025
Норма обязательного размещения детей рядом с родителями в самолетах заработает в январе
0
138
16:12 09.01.2025
Командующий армией Аун избран президентом Ливана
0
254
16:00 09.01.2025
Человечество исчерпало все свои знания для тренировки искусственного интеллекта — Маск
0
260
15:32 09.01.2025
РФ заинтересована в объективном расследовании авиакатастрофы под Актау — Песков
0
328
15:12 09.01.2025
США выделят новый пакет военной помощи Украине в объеме $500 млн — глава Пентагона
0
320
15:00 09.01.2025
Генерал Джозеф Аун не смог победить в первом туре выборов президента Ливана
0
370
14:32 09.01.2025
Песков не стал пояснять, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ
0
406
14:12 09.01.2025
США на этой неделе объявят о новых санкциях против РФ — Reuters
0
408

Возврат к списку