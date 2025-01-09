Объем ввода жилья в РФ снизился на 2,7% — Хуснуллин
16:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем ввода жилья в РФ снизился на 2,7% в 2024 году. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«В прошлом году мы ввели 107,4 млн квадратных метров жилья — это всего лишь на 2,7% ниже, чем рекордный 2023 год. Но при этом у нас введен рекордный объем индивидуального жилищного строительства — 62 млн кв. м. Это в 1,6 [раза] больше, чем в 2019 году», — сказал Хуснуллин.
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