Командующий армией Аун избран президентом Ливана

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования по выборам президента республики, которое проходило в парламенте Ливана. Об этом сообщил спикер Набих Берри.

«За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов», — указал он.