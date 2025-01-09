Командующий армией Аун избран президентом Ливана
16:12 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования по выборам президента республики, которое проходило в парламенте Ливана. Об этом сообщил спикер Набих Берри.
«За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов», — указал он.
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