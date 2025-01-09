Страны НАТО продолжат поставки танков на Украину
17:40 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО, входящие в танковую коалицию, продолжат поставки техники на Украину. Об этом сообщил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш после первой части 25-го заседания группы западных стран по координации военных поставок для Украины, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.
«На заседании контактной группы по вопросам обороны Украины я представил дорожную карту нашей коалиции по созданию бронетанкового потенциала для Украины и информацию о следующем транше. Все страны, участвовавшие в этой встрече, готовятся к дальнейшей поддержке и очередным поставкам для Украины», — заявил министр на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.
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