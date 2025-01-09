Туск пообещал, что Нетаньяху не арестуют по ордеру МУС, если он приедет в Польшу на 80-летие освобождение Освенцима
20:10 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют по ордеру Международного уголовного суда, если он решит приехать на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Об этом сообщил журналистам глава польского правительства Дональд Туск.
«Да, я подтверждаю. Будь то премьер, или президент, или министр образования Государства Израиль, как я только что объявил, кто бы из них ни прибыл в Освенцим на мероприятия, им будет обеспечена безопасность, никто из них не будет задержан», — заявил Туск перед прессой в Сейме (нижней палате парламента). Польский премьер перед этим зачитал принятое 9 января постановление правительства, согласно которому высшим представителям Государства Израиль будет обеспечена безопасность на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Освенцима.
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