Пожары в Лос-Анджелесе: Полиция старается пресечь действия мародеров

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на районы, где проживают почти 180 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.

«В настоящее время в округе Лос-Анджелес почти 180 тыс. человек предписано эвакуироваться, еще 200 тыс. человек находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации. Призываю местных жителей, которых попросили эвакуироваться, следовать этому», — сказал он.

Шериф также указал, что с начала пожаров правоохранители задержали порядка двух десятков мародеров. «Пока было произведено 20 арестов, к сожалению, я полагаю, что эта цифра будет расти. Мы не будем терпеть подобное поведение», — подчеркнул Луна.