Пожары в Лос-Анджелесе: Полиция старается пресечь действия мародеров
20:45 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приказы об эвакуации в округе Лос-Анджелес, где бушует несколько лесных пожаров, распространяются на районы, где проживают почти 180 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции сообщил окружной шериф Роберт Луна.
«В настоящее время в округе Лос-Анджелес почти 180 тыс. человек предписано эвакуироваться, еще 200 тыс. человек находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации. Призываю местных жителей, которых попросили эвакуироваться, следовать этому», — сказал он.
Шериф также указал, что с начала пожаров правоохранители задержали порядка двух десятков мародеров. «Пока было произведено 20 арестов, к сожалению, я полагаю, что эта цифра будет расти. Мы не будем терпеть подобное поведение», — подчеркнул Луна.
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