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Россия считает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в ЕС началом выхода из ЕАЭС - Оверчук

21:30 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в ЕС как начало выхода республики из ЕАЭС, это суверенный выбор Еревана. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский Союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС, — сказал Оверчук. — Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства».

«В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», — отметил вице-премьер РФ.

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