Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС
09:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении США и их союзников. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против.
В тексте законопроекта, представленного по инициативе республиканцев, подчеркивается, что вашингтонской администрации следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган «пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой». К этой категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает или работал в прошлом на правительство США, граждане стран из числа союзников Вашингтона, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.
Рестрикции могут распространяться и на лиц, которые оказывают содействие работе МУС. Включение в санкционный список означает отказ в выдаче виз, заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
Как следует из документа, американские законодатели осуждают выдачу 21 ноября 2024 года МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС считает, что они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.
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