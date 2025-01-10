Запрет пользования смартфонов и планшетов за рулем не вступит в силу с марта — Минтранс РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изменения в ПДД, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта, сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

«С 1 марта 2025 года не будут вступать в силу изменения в ПДД по данному вопросу», — отметили в министерстве.

Ранее Минтранс предлагал запретить использовать за рул