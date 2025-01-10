Американский самолет-разведчик совершил полет вдоль границы Финляндии с РФ — Yle

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный самолет ВВС США в четверг вечером совершил наблюдательный полет вдоль восточной границы Финляндии, пролетев между городами Йоэнсуу и Коувола. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, воздушное судно Boeing RC-135W Rivet Joint вылетело с авиабазы Уэддингтон в Великобритании и пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции в направлении финляндско-российской границы. Как отмечает Yle, самолет летел на высоте около 10 тыс. метров, что «позволяет его сенсорам отслеживать коммуникации на расстоянии нескольких сотен километров на территории России».