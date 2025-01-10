0
0
45
НОВОСТИ

Американский самолет-разведчик совершил полет вдоль границы Финляндии с РФ — Yle

10:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведывательный самолет ВВС США в четверг вечером совершил наблюдательный полет вдоль восточной границы Финляндии, пролетев между городами Йоэнсуу и Коувола. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, воздушное судно Boeing RC-135W Rivet Joint вылетело с авиабазы Уэддингтон в Великобритании и пролетело через воздушное пространство Дании и Швеции в направлении финляндско-российской границы. Как отмечает Yle, самолет летел на высоте около 10 тыс. метров, что «позволяет его сенсорам отслеживать коммуникации на расстоянии нескольких сотен километров на территории России».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.01.2025
66% россиян ожидают повышения зарплаты в первом полугодии 2025 года
0
38
10:05 10.01.2025
Судьи в отставке могут официально регистрироваться как безработные на бирже труда
0
119
10:00 10.01.2025
Запрет пользования смартфонов и планшетов за рулем не вступит в силу с марта — Минтранс РФ
0
125
09:32 10.01.2025
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС
0
182
09:20 10.01.2025
Зеленский заявил о выделении Западом военной помощи Киеву на $2 млрд по итогам «Рамштайна»
0
182
09:05 10.01.2025
Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
0
212
09:00 10.01.2025
За ночь сбиты 40 БПЛА над регионами России — Минобороны
0
210
21:30 09.01.2025
Россия считает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в ЕС началом выхода из ЕАЭС - Оверчук
0
923
20:45 09.01.2025
Пожары в Лос-Анджелесе: Полиция старается пресечь действия мародеров
0
970
20:10 09.01.2025
Туск пообещал, что Нетаньяху не арестуют по ордеру МУС, если он приедет в Польшу на 80-летие освобождение Освенцима
0
946

Возврат к списку