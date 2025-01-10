Турция, Саудовская Аравия и Катар борются за влияние на новые власти Сирии — WSJ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирия после свержения правительства Башара Асада стала ареной политической борьбы между Турцией, Саудовской Аравией и Катаром. Такое мнение высказывается в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Эти страны предложили новой сирийской администрации финансовую и техническую поддержку в восстановлении гражданской инфраструктуры и поставки электроэнергии. Помогать Сирии планируют также Иордания и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

По мнению опрошенных изданием аналитиков, арабские монархии, оказывая помощь Дамаску, хотят минимизировать риски возникновения в Сирии новых исламистских движений и активизации террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Братья-мусульмане» (все запрещены в РФ). «Цель Саудовской Аравии — уравновесить значительное влияние Турции в новой Сирии», — приводит газета мнение профессора Лондонской школы экономики и политических наук Фаваза Гергеса.

Как отмечается в публикации, «Эр-Рияд, проиграв Тегерану в борьбе за влияние на Ирак после свержения Саддама Хусейна», использует гуманитарную помощь Сирии как «способ противодействия Анкаре» в арабской республике. По оценкам издания, «соперничество королевства с Турцией уходит корнями в эпоху Османской империи и в новейшую историю — времена борьбы за влияние на Ближнем Востоке после „арабской весны“.