ЕС опасается, что Трамп отменит введенные при Байдене санкции против РФ — FT

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники Европейского союза все больше опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после прихода к власти может отменить принятые при его предшественнике Джо Байдене антироссийские указы и санкции. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По ее данным, в ЕС считают, что Трамп может пойти на их отмену «просто потому, что это были решения Байдена, без оглядки на последствия для европейских союзников».

Источники издания рассказали, что официальные лица Еврокомиссии анализируют возможные последствия для ЕС отмены тех или иных мер. Они надеются, что Трамп оставит в силе все санкции, чтобы использовать их в качестве инструмента воздействия в ходе потенциальных переговоров о прекращении огня на Украине.