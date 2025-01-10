0
0
174
НОВОСТИ

ЕС опасается, что Трамп отменит введенные при Байдене санкции против РФ — FT

11:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чиновники Европейского союза все больше опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп после прихода к власти может отменить принятые при его предшественнике Джо Байдене антироссийские указы и санкции. Об этом сообщает газета The Financial Times.

По ее данным, в ЕС считают, что Трамп может пойти на их отмену «просто потому, что это были решения Байдена, без оглядки на последствия для европейских союзников».

Источники издания рассказали, что официальные лица Еврокомиссии анализируют возможные последствия для ЕС отмены тех или иных мер. Они надеются, что Трамп оставит в силе все санкции, чтобы использовать их в качестве инструмента воздействия в ходе потенциальных переговоров о прекращении огня на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 10.01.2025
Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске, пострадавших нет
0
44
12:00 10.01.2025
Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое после встречи в формате «Рамштайн»
0
52
11:32 10.01.2025
Суды вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам
0
151
11:05 10.01.2025
Турция, Саудовская Аравия и Катар борются за влияние на новые власти Сирии — WSJ
0
203
11:00 10.01.2025
2024 год стал самым жарким за всю историю — европейские ученые
0
195
10:32 10.01.2025
66% россиян ожидают повышения зарплаты в первом полугодии 2025 года
0
215
10:20 10.01.2025
Американский самолет-разведчик совершил полет вдоль границы Финляндии с РФ — Yle
0
249
10:05 10.01.2025
Судьи в отставке могут официально регистрироваться как безработные на бирже труда
0
283
10:00 10.01.2025
Запрет пользования смартфонов и планшетов за рулем не вступит в силу с марта — Минтранс РФ
0
289
09:32 10.01.2025
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС
0
344

Возврат к списку