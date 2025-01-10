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Глава Минобороны Польши сообщил о негативном настрое после встречи в формате «Рамштайн»

12:00 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Настрой после встречи группы западных стран по координации военных поставок Киеву представляется негативным, поскольку Украина испытывает существенные трудности в боевых действиях с РФ и украинцы устали от конфликта. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Прежде всего, настрой [после встречи в формате „Рамштайн“] не положительный — я должен это прямо сказать», — отметил политик. «Так происходит по нескольким причинам. Во-первых, тяжелая ситуация на Украине. <…> Ситуация на линии фронта на самом деле очень тяжелая, усталость от войны на Украине огромная, и людям уже это надоело», — добавил он.

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