Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске, пострадавших нет
12:05 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подросток ворвался в школу № 54 в Курске, разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более 2 минут», — говорится в сообщении.
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