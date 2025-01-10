Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске, пострадавших нет

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подросток ворвался в школу № 54 в Курске, разбил окна и бросил на входе сумку с ножами и жидкостью для розжига. Пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Все происшествие заняло не более 2 минут», — говорится в сообщении.