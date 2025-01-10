Средние температуры Мирового океана установили новый рекорд в 2024 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный коллектив климатологов получил свидетельства того, что Мировой океан поглотил в ушедшем году рекордное количество тепла, около 16 зеттаджоулей энергии, в результате чего его среднегодовая температура стала на 0,07 градуса Цельсия выше, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Института атмосферной физики Китайской академии наук (КАН).

«Сразу три независимых команды исследователей пришли к одному и тому же выводу — океан продолжает стремительно нагреваться, и в 2024 году его средние температуры установили новый рекорд. За минувший год его верхние два километра поглотили огромное количество тепла, которое в 140 раз превышает количество энергии, выработанное электростанциями по всему миру в 2023 году», — говорится в сообщении.

К такому выводу пришел коллектив из нескольких десятков ведущих международных экспертов-климатологов под руководством профессора Института физики атмосферы КАН в Пекине (Китай) Чэна Лицзина. Его научная команда ежегодно отслеживает то, как меняются ключевые климатические показатели, связанные с Мировым океаном, в том числе температура его поверхности и количество тепла, поглощенного его водами.

Мировой океан, как сегодня считают климатологи, пока остается главным природным тормозом глобального потепления. Начиная с доиндустриальной эпохи его воды поглощают около 90% тепла и примерно треть углекислоты, которые выбрасываются промышленными предприятиями, автомобилями и другими продуктами цивилизации. Этот процесс не только тормозит изменение климата, но и, как опасаются ученые, может вызвать кардинальные перестройки в экосистемах морей.

В минувшем году, как показывают расчеты профессора Чэна Лицзина и его коллег, Мировой океан в пятый раз подряд поглотил рекордное количество тепла, 16 зеттаджоулей энергии, что на один зеттаджоуль больше, чем в 2023 году. Как отмечают ученые, этот прирост особенно примечателен и важен по той причине, что ускорение нагрева Мирового океана проходит на фоне ослабления климатического феномена Эль-Ниньо, который усиливал глобальное потепление в два предыдущих года.

Также проведенные учеными расчеты показывают, что особенно быстро тепло накапливается в северной части Тихого океана, в Средиземном море, на юге и в приполярных регионах Атлантики, а также у берегов Антарктиды.